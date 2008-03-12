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    Евгения Медведева: «Уважаемые журналисты! Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера»

    Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева

    Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с заявлением по поводу слухов о ее возможном уходе от тренера Этери Тутберидзе.

    Сегодня в СМИ появилась информация о том, что у Медведевой и Тутберидзе возник конфликт, и спортсменка якобы даже подумывает о выступлении за другую страну.

    «Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор.

    Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!» – рассказала Медведева.

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