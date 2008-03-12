Евгения Медведева: «Уважаемые журналисты! Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера»

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с заявлением по поводу слухов о ее возможном уходе от тренера Этери Тутберидзе.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что у Медведевой и Тутберидзе возник конфликт, и спортсменка якобы даже подумывает о выступлении за другую страну.

«Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор.

Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!» – рассказала Медведева.