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    Возбуждено уголовное дело по подозрению в непредумышленном убийстве Астори

    Теги Фиорентина серия А Италия происшествия Давиде Астори

    В Италии возбуждено уголовное дело в связи со смертью капитана «Фиорентины» Давиде Астори.

    «Мы открыли уголовное дело по подозрению в непредумышленном убийстве.

    Пока что подозреваемых нет. Мы проведем вскрытие, в ближайшее время станут известны результаты», – сказал прокурор Удине Антонио Де Николо.

    Напомним, что тело Астори нашли в гостиничном номере в Удине утром 4 марта. Сообщалось, что он умер от остановки сердца.

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    Умер капитан «Фиорентины». Ему был всего 31 год

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