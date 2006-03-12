Возбуждено уголовное дело по подозрению в непредумышленном убийстве Астори

В Италии возбуждено уголовное дело в связи со смертью капитана «Фиорентины» .

«Мы открыли уголовное дело по подозрению в непредумышленном убийстве.

Пока что подозреваемых нет. Мы проведем вскрытие, в ближайшее время станут известны результаты», – сказал прокурор Удине Антонио Де Николо.

Напомним, что тело Астори нашли в гостиничном номере в Удине утром 4 марта. Сообщалось, что он умер от остановки сердца.

Прокурор Удине: «Основная версия смерти Астори – остановка сердца по естественным причинам»

Умер капитан «Фиорентины». Ему был всего 31 год