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    «Зенит» подал протест и просит о переигровке матча с «Амкаром»

    Теги Зенит Амкар премьер-лига Россия судьи КДК РФС Артур Григорьянц

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что «Зенит» подал протест по поводу судейства в матче 21-го тура чемпионата России с «Амкаром»(0:0).

    «Могу подтвердить, что «Зенит» подал протест. Заседание состоится 7 марта в 11.00. Речь идет о 125 статье дисциплинарного регламента.

    Клуб в соответствии с законом подал протест на нарушения правил игры, просит аннулировать результат матча и назначить переигровку. По судьям принимает решение департамент судейского инспектирования. Сейчас мы говорим о заседании КДК. «Зенит» ставит вопрос об аннулировании результата матча и переигровке», – сказал Григорьянц.

    Главный арбитр матча Владимир Сельдяков во втором тайме удалил двух игроков «Зенита» – Александра Ерохина и Доменико Кришито и защитника «Амкара» Николая Зайцева.

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