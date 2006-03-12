Глава FA извинился за слова о запрете звезды Давида в АПЛ

Глава Футбольной ассоциация Англии Мартин Гленн извинился за высказывания по поводу религиозных и политических символов в футболе.

«Хотел бы извиниться за любое оскорбление, вызванное примерами, которые я дал, когда говорил о политических и религиозных символах в футболе.

В частности, по поводу звезды Давида, которая является чрезвычайно важным символом для евреев во всем мире», – сказал Гленн.

Глава FA о ленточке Гвардиолы: «Не хотим видеть в лиге символы вроде звезды Давида или свастики»

FA накажет Гвардиолу за желтую ленточку. Он носит ее уже три месяца