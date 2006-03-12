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    Глава FA извинился за слова о запрете звезды Давида в АПЛ

    Теги Футбольная ассоциация Англии политика

    Глава Футбольной ассоциация Англии Мартин Гленн извинился за высказывания по поводу религиозных и политических символов в футболе.

    «Хотел бы извиниться за любое оскорбление, вызванное примерами, которые я дал, когда говорил о политических и религиозных символах в футболе.

    В частности, по поводу звезды Давида, которая является чрезвычайно важным символом для евреев во всем мире», – сказал Гленн.

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