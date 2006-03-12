Глава FA о ленточке Гвардиолы: «Не хотим видеть в лиге символы вроде звезды Давида или свастики»

Глава Футбольная ассоциация Англии Мартин Гленн назвал политическим символом желтую ленточку, которую главный тренер Пеп Гвардиола носит в знак солидарности со сторонниками независимости Каталонии.

«Мы переписали закон о запрете на использование политической символики, чтобы символы вроде мака (символ памяти жертв Первой мировой войны, а впоследствии – жертв всех вооруженных конфликтов – прим.) считались нормальными.

Но мы не хотим видеть что-то вроде религиозных символов, звезды Давида, серпа и молота, свастики.

Желтая лента является политическим символом, это символ независимости Каталонии. Могу сказать, что есть еще много испанцев, не каталанцев, которых это раздражает. Все, что мы делаем, должно соответствовать законам.

Маки не являются политическим символам, а желтая ленточка – является. Где граница того, должны ли мы видеть кого-то с эмблемами Партии независимости Соединенного Королевства или ИГИЛ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная на территории РФ.– Прим)? Вот почему нужно быть довольно жесткими, чтобы местные, региональные, национальные партии не могли использовать футбольную форму для своего представительства», – сказал Гленн.

FA накажет Гвардиолу за желтую ленточку. Он носит ее уже три месяца