Жеребьевка Лиги наций, вылет «Реала» из Кубка Испании, победа «Арсенала» над «Челси» и другие новости утра

1. Состоялась жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией. Борьба за новый трофей начнется после ЧМ-2018.

2. В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Арсенал» победил «Челси» (2:1) и в своем 8-м финале в истории сыграет с «Манчестер Сити».

3. «Реал» дома уступил «Леганесу» и вылетел из Кубка Испании на стадии 1/4 финала. Есть еще Лига чемпионов.

4. В 1/2 финала Australian Open Возняцки победила Мертенс, а Халеп играет с Кербер.

5. Анисимов набрал первое очко после травмы. Все результаты НХЛ.

6. В НБА «Детройт» уступил «Юте,» «Хьюстон» обыграл «Даллас». Другие результаты – здесь.

7. Две римские команды провели перенесенные матчи серии А. «Лацио» разгромил «Удинезе» (3:0), а гол Эдина Джеко (он вообще собирается в «Челси»?) на 91-й минуте спас «Рому» от поражения в Генуе (1:1).

8. В регулярном чемпионате КХЛ прошел один матч: «Спартак» обыграл рижское «Динамо» (5:2), теперь москвичам для выхода в плей-офф нужно набрать 1 очко в двух играх. Форвард «Автомобилиста» Его Миловзоров выбыл до конца сезона. А нападающий «Лады» Рахимуллин дисквалифицирован на 5 матчей.

9. Есть первая медаль на чемпионате Европы по биатлону! Виктория Сливко завоевала бронзу в индивидуальной гонке. Ближайший у мужчин – Юрий Шопин (9-й).

10. Суд признал ОХК «Динамо» банкротом. Мутные схемы не прокатили.

11. Российские биатлонисты Антон Шипулин и Ольга Подчуфарова примут участие в лыжном марафоне «Марчалонга» на 70 км, который пройдет 28 января в Италии. Там же проверят себя известные российские лыжники.

12. У тренера «Кайзерслаутерна» случился сердечный приступ в перерыве матча с «Дармштадтом». Здоровья 43-летнтнему мужчине из Люксембурга!

13. Бывший полузащитник «Ливерпуля» Альберт Риера завершил карьеру и повесил бутсы на березу... Испанец с истинно русской душой.

14. Славный «Лидс» представил новую эмблему к 100-летию клуба. Лучше бы они этого не делали.

15. Дичь дня. Бывший врач сборной США по гимнастике Ларри Нассар получил до 175 лет тюрьмы за сексуальные домогательства. От него пострадали Симоне Байлс и другие олимпийские чемпионки.

Цитаты дня:

«Я бы на месте наших спортсменов надела русскую форму и вышла на церемонию открытия. Пусть дисквалифицируют» – Татьяна Тарасова зовет на баррикады.

«Только чистые россияне попадут на Олимпиаду. Это позволит не ставить под сомнение итоги Игр» – Томас Бах объясняет решения МОК.