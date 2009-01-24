Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Сливко взяла бронзу, Миронова – 6-я, Загоруйко – 12-я

Французская биатлонистка Хло Шевалье одержала победу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в итальянском Риднау. Россиянка Виктория Сливко завоевала бронзу.
Чемпионат Европы
Риднау, Италия
Женщины
Индивидуальная гонка
1. Хло Шевалье (Франция) – 46.32,9 (1+0+0+0)
2. Алексия Рунггальдир (Италия) – 47,7 (0+0+0+0)
3. Виктория Сливко (Россия) – 55,9 (0+0+0+0)
4. Юлия Журавок (Украина) – 56,4 (0+0+0+0)
5. Ирина Варвинец (Украина) – 1.07,6 (0+0+0+1)
6. Светлана Миронова (Россия) – 1.26,0 (0+0+2+1)
7. Надин Хорхлер (Германия) – 1.50,7 (0+0+0+0)
8. Кайя-Вейен Николайсен (Норвегия) – 2.12,3 (1+0+0+0)
9. Эмма Нильссон (Швеция) – 2.15,0 (0+0+1+0)
10. Каролин Хорхлер (Германия) – 2.25,1 (0+1+0+1)
11. Анна Фролина (Южная Корея) – 2.43,2 (1+0+1+1)
12. Анастасия Загоруйко (Россия) – 2.45,0 (2+0+0+1)...
14. Ирина Старых (Россия) – 3.16,6 (0+1+1+0)...
17. Карин Оберхофер (Италия) – 3.38,9 (1+0+1+1)...
20. Энора Латюльер (Франция) – 4.11,5 (1+0+1+2)
21. Дарья Юркевич (Беларусь) – 4.21,8 (0+1+1+0)...
25. Луиза Куммер (Германия) – 5.03,0 (0+1+2+0)...
29. Ольга Абрамова (Украина) – 5.24,0 (1+2+1+1)
30. Анастасия Морозова (Россия) – 5.24,8 (0+1+0+2)...
35. Кристина Резцова (Россия) – 5.47,0 (0+2+1+1)...
Валерия Васнецова (Россия) – не стартовала
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