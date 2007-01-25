«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в финале Кубка английской лиги

В ответном полуфинале Кубка английской лиги «Арсенал» на «Эмирейтс» победил (2:1, первый матч – 0:0).

Таким образом, команда Арсена Венгера вышла в финал, где сыграет с «Манчестер Сити».

Для «Арсенала» это будет 8-й финал в истории турнира. Столько же у «Астон Виллы» и «Тоттенхэма». Больше лишь у «МЮ» (9) и «Ливерпуля» (12).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры «Арсенал» – .

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