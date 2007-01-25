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    Sports.ru

    «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в финале Кубка английской лиги

    Теги Челси Манчестер Сити Арсенал Кубок английской лиги Эден Азар Гранит Джака Антонио Рюдигер

    В ответном полуфинале Кубка английской лиги «Арсенал» на «Эмирейтс» победил «Челси» (2:1, первый матч – 0:0).

    Таким образом, команда Арсена Венгера вышла в финал, где сыграет с «Манчестер Сити».

    Для «Арсенала» это будет 8-й финал в истории турнира. Столько же у «Астон Виллы» и «Тоттенхэма». Больше лишь у «МЮ» (9) и «Ливерпуля» (12).

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры «Арсенал» – «Челси».

    Арсенал – Челси 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    24 января, 23.00, «Эмирейтс»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 7 Азар, 1:1 – 12, автогол Рюдигер, 2:1 – 60 Джака.
    АрсеналОспина, Косьельни, Монреаль, Бельерин, Мустафи, Уилшер, Эль-Ненни, Джака, Озил, Ивоби (Рэмзи, 84), Ляказетт (Колашинац, 84).
    ЧелсиКабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста, 72), Азар, Канте, Виллиан (Баркли, 30), Бакайоко, Педро (Батшуайи, 65), Алонсо.
    Предупреждения:
    Азар (17), Уилшер (31), Мозес (62), Монреаль (66).

    Статистика Кубка лиги

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