«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в финале Кубка английской лиги

В ответном полуфинале Кубка английской лиги «Арсенал» на «Эмирейтс» победил «Челси» (2:1, первый матч – 0:0).
Таким образом, команда Арсена Венгера вышла в финал, где сыграет с «Манчестер Сити».
Для «Арсенала» это будет 8-й финал в истории турнира. Столько же у «Астон Виллы» и «Тоттенхэма». Больше лишь у «МЮ» (9) и «Ливерпуля» (12).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры «Арсенал» – «Челси».
- Дата проведения
- 24 января, 23.00, «Эмирейтс»
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Арсенал –
Оспина, Косьельни, Монреаль, Бельерин, Мустафи, Уилшер, Эль-Ненни, Джака, Озил, Ивоби (Рэмзи, 84), Ляказетт (Колашинац, 84).
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Челси –
Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста, 72), Азар, Канте, Виллиан (Баркли, 30), Бакайоко, Педро (Батшуайи, 65), Алонсо.
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