Суд признал ОХК «Динамо» банкротом

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление о признании банкротом АНО «ОХК «Динамо».
«Признать заявление ИП Сорокина Алексея Викторовича о признании несостоятельным (банкротом) Автономной некоммерческой организации «Объединенный хоккейный клуб «Динамо» обоснованным.
Ввести в отношении Автономной некоммерческой организации «Объединенный хоккейный клуб «Динамо» процедуру наблюдения.
Признать обоснованным требование ИП Сорокина Алексея Викторовича и включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника в размере 1,05 миллиона рублей – задолженность», – сообщается в документе суда.
Рассмотрение дела по существу состоится 20 июня 2018 года.
Летом 2017 года АНО «ОХК «Динамо» перестало выплачивать зарплату персоналу и игрокам. Позже хоккеисты получили статус свободных агентов.
Всероссийское физкультурно- спортивное общество «Динамо» создало новое юридическое лицо ООО «ХК «Динамо» и подписало контракты с хоккеистами.
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