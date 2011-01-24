Суд признал ОХК «Динамо» банкротом

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление о признании банкротом АНО «ОХК .

«Признать заявление ИП Сорокина Алексея Викторовича о признании несостоятельным (банкротом) Автономной некоммерческой организации «Объединенный хоккейный клуб обоснованным.

Ввести в отношении Автономной некоммерческой организации «Объединенный хоккейный клуб процедуру наблюдения.

Признать обоснованным требование ИП Сорокина Алексея Викторовича и включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника в размере 1,05 миллиона рублей – задолженность», – сообщается в документе суда.

Рассмотрение дела по существу состоится 20 июня 2018 года.

Летом 2017 года АНО «ОХК «Динамо» перестало выплачивать зарплату персоналу и игрокам. Позже хоккеисты получили статус свободных агентов.

Всероссийское физкультурно- спортивное общество «Динамо» создало новое юридическое лицо ООО «ХК «Динамо» и подписало контракты с хоккеистами.