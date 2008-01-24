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    КХЛ. «Спартак» принимает рижское «Динамо»

    Теги Спартак результаты КХЛ Динамо Рига

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Спартак – Динамо Рига 5:2 (3 период)
    Дата проведения
    24 января, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 17 Лаюнен (Хохлачев, Радил)
    1:1 – 18 Гегерис ()
    2:1 – 25 Воронин (Провольнев, Трунев)
    2:2 – 36 Гегерис (Мейя, Батня)
    3:2 – 38 Мирнов (Осипов, Воронин)
    4:2 – 39 Хохлачев (Радил, Кольцов)
    5:2 – 40 Кольцов (Хохлачев, Радил)

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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