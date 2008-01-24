сегодня, 19:30 КХЛ. «Спартак» принимает рижское «Динамо» Теги Спартак результаты КХЛ Динамо Рига КХЛ Регулярный чемпионат Спартак – Динамо Рига – 5:2 (3 период) Дата проведения 24 января, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ» Онлайн матча Видео 1:0 – 17 Лаюнен (Хохлачев, Радил) 1:1 – 18 Гегерис () 2:1 – 25 Воронин (Провольнев, Трунев) 2:2 – 36 Гегерис (Мейя, Батня) 3:2 – 38 Мирнов (Осипов, Воронин) 4:2 – 39 Хохлачев (Радил, Кольцов) 5:2 – 40 Кольцов (Хохлачев, Радил) ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Таблица КХЛ Статистика КХЛ
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