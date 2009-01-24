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    Томас Бах: «Только чистые россияне попадут на Олимпиаду. Это позволит не ставить под сомнение итоги Игр»

    Теги допинг МОК сборная России сборная России жен Томас Бах Пхенчхан-2018

    Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что при выборе российских спортсменов, которые выступят в Пхенчхане-2018, организация действует в интересах чистого спорта.

    «Перед Играми было проведено масштабное тестирование всех спортсменов с целью удостовериться, что на Игры поедут только чистые спортсмены.

    Независимая комиссия составила список приглашенных спортсменов. Он содержит только чистых российских спортсменов. Если этот спортсмен отсутствует в списке, это значит, что у комиссии были серьезные основания для такого решения.

    Вы можете быть уверены, что комиссия не действовала в роли судьи или арбитра. Они тщательно проверяли каждое дело. В итоге Россия может быть уверена, что только чистые спортсмены попадут на Игры и неприятных сюрпризов (после соревнований) не будет. России следует ценить такую возможность», – сказал Бах.

    «Решение, которое мы приняли в декабре, является неким балансом. Оно не унижает Россию и российских спортсменов. Россияне имеют возможность принять участие в Играх, но только молодое поколение чистых российских спортсменов. Это решение призвано очистить российский спорт.

    Это важно для всего олимпийского движения и позволит не допустить фактов обнаружения допинга во время или после Олимпиады. Это позволит не ставить под сомнение итоги Игр», – добавил президент МОК.

    Шипулин, Устюгов, Ан, фигуристы и хоккеисты – без Олимпиады

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