Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Бетис», «Реал» забил 7 мячей «Депортиво»

В 20-м туре примеры «Атлетико» сыграл вничью с «Жироной» (1:1), «Реал» разгромил «Депортиво» (7:1), «Барселона» крупно обыграла «Бетис» (5:0).
Чемпионат Испании
20-й тур
- Дата проведения
- 21 января, 14.00, «Мендисорроса»
-
Алавес –
Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Эли, Руано, Ибаи Гомес, Пина, Торрес, Педраса, Мунир (Марипан, 89), Гвидетти (Собрино, 78).
-
Леганес –
Куэльяр, Сальдуа, Мантовани, Сиовас (Герреро, 85), Рауль Гарсия, Эль-Жар, Перес, Пирес, Рамос (Брашанац, 66), Эрасо (Амрабат, 62), Бовю.
- Удаление:
- Эли (87).
- Дата проведения
- 21 января, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 0:1 – 23 Адриан, 1:1 – 32 Начо, 2:1 – 42 Бэйл, 3:1 – 58 Бэйл, 4:1 – 68 Модрич, 5:1 – 78 Роналду, 6:1 – 84 Роналду, 7:1 – 88 Начо.
-
Реал Мадрид –
Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Модрич (Ковачич, 76), Каземиро, Кроос, Бэйл (Васкес, 82), Майораль (Бензема, 64), Роналду.
-
Депортиво –
Мартинес, Хуанфран, Шер, Альдо Оне, Луизинью, Борхес (Чолак, 54), Гильерме, Москера (Экспосито, 48), Перес, Андоне (Хиль, 79), Адриан.
- Дата проведения
- 21 января, 20.30, «Аноэта»
- Голы:
- 1:0 – 10 Виллиан Жозе, 1:1 – 20, пенальти Аспас, 1:2 – 75 Макси Гомес.
-
Реал Сосьедад –
Рульи, Одриосола, Льоренте, Навас, Родригес, Прието (Агиррече, 82), Ильярраменди, Субельдия, Каналес (Ойарсабаль, 60), Виллиан Жозе, Хуанми (Янузай, 69).
-
Сельта –
Бланко, Мальо, Ронкалья, Гомес, Кастро, Хосабед (Радоя, 67), Лоботка, Васс, Аспас, Макси Гомес (Кабраль, 88), Систо (Браис Мендес, 78).
- Дата проведения
- 21 января, 22.45, «Бенито Вильямарин»
-
Бетис –
Адан, Гарсия (Будебуз, 77), Манди, Феддаль, Герреро, Фабиан Руис (Камараса, 88), Гуардадо, Дурмиси, Санчес, Леон (Рубен Кастро, 73), Тельо.
-
Барселона –
тер Стеген, Нелсон Семеду, Пике, Вермален (Умтити, 43), Альба, Серджи Роберто, Бускетс (Деулофеу, 81), Ракитич, Андре Гомеш (Паулиньо, 65), Месси, Суарес.
- Предупреждения:
- Андре Гомеш (21), Дурмиси (51), Суарес (67), Феддаль (67).
- Дата проведения
- 22 января, 23.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Дата проведения
- 19 января, 23.00, «Альфонсо Перес»
- Голы:
- 0:1 – 13 Иньяки Уильямс, 1:1 – 21, пенальти Молина, 1:2 – 48, пенальти Рауль Гарсия, 2:2 – 74 Анхель.
-
Хетафе –
Мартинес, Суарес (Молинеро, 46), Даконам, Кала, Антунеш, Бергара, Арамбарри, Портильо, Сибасаки (Анхель, 56), Дьедиу (Пачеко, 63), Молина.
-
Атлетик –
Яго Эррерин, Иньиго Лекуэ, Нуньес, Лапорт, Саборит, Микель Рико, Итурраспе, Сабин Мерино (Кордоба, 88), Рауль Гарсия (Адурис, 68), Сусаета (Беньят, 61), Иньяки Уильямс.
- Дата проведения
- 20 января, 15.00, «Корнелья Эль Прат»
-
Эспаньол –
Лопес, Вила, Лопес (Марк Наварро, 63), Лопес Сильва, Дуарте, Эрмосо, Хави Фуэго (Санчес, 46), Дардер, Мелендо (Гарсия, 46), Морено, Баптистао.
-
Севилья –
Рико, Коршья, Эскудеро, Меркадо, Лангле, Банега (Нолито, 86), Нзонзи, Васкес (Навас, 66), Сарабия, Корреа (Гайс, 79), Муриэль.
- Дата проведения
- 20 января, 18.15, «Ванда Метрополитано»
-
Атлетико –
Облак, Врсалько (Витоло, 80), Савич, Хименес, Люка Эрнандес, Корреа, Парти, Сауль, Феррейра Карраско, Диего Коста (Гамейро, 61), Гризманн (Коке, 71).
-
Жирона –
Буну (Ирайсос, 46), Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Адай, Понс, Гранель (Тимор, 84), Мохика, Порту, Гарсия, Олунга.
- Дата проведения
- 20 января, 20.30, «Эстадио де ла Серамика»
-
Вильярреал –
Асенхо, Марио Гаспар, Бонера, Альваро Гонсалес, Коста, Родри Эрнандес, Кастильехо (Мартинес, 75), Тригерос, Форнальс (Герра, 86), Унал, Черышев (Раба, 65).
-
Леванте –
Оласабаль, Коке, Робер, Постиго, Луна, Дукуре (Кампанья, 76), Лукич (Иви Лопес, 53), Лерма, Джейсон (Марти, 64), Боатенг, Моралес.
- Предупреждения:
- Лукич (31), Коста (39), Постиго (64), Альваро Гонсалес (87).
- Дата проведения
- 20 января, 22.45, «де Гран Канария»
- Голы:
- 0:1 – 5 Санти Мина, 1:1 – 20 Виера, 2:1 – 53, пенальти Кальери.
-
Лас-Пальмас –
Чичисола, Химо Наварро, Гальвес, Лемос (Симон, 46), Кастельяно, Домингес, Пеньяльба (Кастельяно, 80), Виера, Толедо, Кальери, Самперио (Халилович, 76).
-
Валенсия –
Нето, Монтойя, Габриэл, Рубен Везу, Тони Лато, Максимович, Коклен, Кондогбиа, Начо Хиль (Гонсалу Гедеш, 57), Санти Мина (Дзадза, 74), Родриго (Вьетто, 68).
- Предупреждения:
- Тони Лато (21), Рубен Везу (26), Габриэл (52), Монтойя (62), Дзадза (70), Нето (72), Самперио (73), Халилович (76), Коклен (90).
- Удаления:
- Габриэл (52), Рубен Везу (87).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.