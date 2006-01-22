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    Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Бетис», «Реал» забил 7 мячей «Депортиво»

    Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Севилья Сельта Вильярреал Депортиво Хетафе Атлетико Атлетик Бетис Эспаньол Реал Сосьедад Леванте примера Испания результаты Алавес Лас-Пальмас Малага Эйбар Жирона Леганес

    В 20-м туре примеры «Атлетико» сыграл вничью с «Жироной» (1:1), «Реал» разгромил «Депортиво» (7:1), «Барселона» крупно обыграла «Бетис» (5:0).

    Чемпионат Испании

    20-й тур

    Алавес – Леганес 2:2 (0:0, 2:2)
    Дата проведения
    21 января, 14.00, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 46 Мунир, 2:0 – 52 Педраса, 2:1 – 75, пенальти Пирес, 2:2 – 90 Сальдуа.
    АлавесПачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Эли, Руано, Ибаи Гомес, Пина, Торрес, Педраса, Мунир (Марипан, 89), Гвидетти (Собрино, 78).
    ЛеганесКуэльяр, Сальдуа, Мантовани, Сиовас (Герреро, 85), Рауль Гарсия, Эль-Жар, Перес, Пирес, Рамос (Брашанац, 66), Эрасо (Амрабат, 62), Бовю.
    Предупреждения:
    Эрасо (22), Эли (56), Мантовани (61), Пина (89), Амрабат (90).
    Удаление:
    Эли (87).
    Реал Мадрид – Депортиво 7:1 (2:1, 5:0)
    Дата проведения
    21 января, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 23 Адриан, 1:1 – 32 Начо, 2:1 – 42 Бэйл, 3:1 – 58 Бэйл, 4:1 – 68 Модрич, 5:1 – 78 Роналду, 6:1 – 84 Роналду, 7:1 – 88 Начо.
    Реал МадридНавас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Модрич (Ковачич, 76), Каземиро, Кроос, Бэйл (Васкес, 82), Майораль (Бензема, 64), Роналду.
    ДепортивоМартинес, Хуанфран, Шер, Альдо Оне, Луизинью, Борхес (Чолак, 54), Гильерме, Москера (Экспосито, 48), Перес, Андоне (Хиль, 79), Адриан.
    Предупреждения:
    Андоне (38), Перес (56).
    Реал Сосьедад – Сельта 1:2 (1:1, 0:1)
    Дата проведения
    21 января, 20.30, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 10 Виллиан Жозе, 1:1 – 20, пенальти Аспас, 1:2 – 75 Макси Гомес.
    Реал СосьедадРульи, Одриосола, Льоренте, Навас, Родригес, Прието (Агиррече, 82), Ильярраменди, Субельдия, Каналес (Ойарсабаль, 60), Виллиан Жозе, Хуанми (Янузай, 69).
    СельтаБланко, Мальо, Ронкалья, Гомес, Кастро, Хосабед (Радоя, 67), Лоботка, Васс, Аспас, Макси Гомес (Кабраль, 88), Систо (Браис Мендес, 78).
    Предупреждения:
    Хосабед (16), Лоботка (24), Субельдия (56).

     

    Бетис – Барселона 0:5 (0:0, 0:5)
    Дата проведения
    21 января, 22.45, «Бенито Вильямарин»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 59 Ракитич, 0:2 – 64 Месси, 0:3 – 69 Суарес, 0:4 – 80 Месси, 0:5 – 89 Суарес.
    БетисАдан, Гарсия (Будебуз, 77), Манди, Феддаль, Герреро, Фабиан Руис (Камараса, 88), Гуардадо, Дурмиси, Санчес, Леон (Рубен Кастро, 73), Тельо.
    Барселонатер Стеген, Нелсон Семеду, Пике, Вермален (Умтити, 43), Альба, Серджи Роберто, Бускетс (Деулофеу, 81), Ракитич, Андре Гомеш (Паулиньо, 65), Месси, Суарес.
    Предупреждения:
    Андре Гомеш (21), Дурмиси (51), Суарес (67), Феддаль (67).
    Эйбар – Малага
    Дата проведения
    22 января, 23.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика
    Хетафе – Атлетик 2:2 (1:1, 1:1)
    Дата проведения
    19 января, 23.00, «Альфонсо Перес»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 13 Иньяки Уильямс, 1:1 – 21, пенальти Молина, 1:2 – 48, пенальти Рауль Гарсия, 2:2 – 74 Анхель.
    ХетафеМартинес, Суарес (Молинеро, 46), Даконам, Кала, Антунеш, Бергара, Арамбарри, Портильо, Сибасаки (Анхель, 56), Дьедиу (Пачеко, 63), Молина.
    АтлетикЯго Эррерин, Иньиго Лекуэ, Нуньес, Лапорт, Саборит, Микель Рико, Итурраспе, Сабин Мерино (Кордоба, 88), Рауль Гарсия (Адурис, 68), Сусаета (Беньят, 61), Иньяки Уильямс.
    Предупреждения:
    Дьедиу (29), Нуньес (44), Молинеро (47), Молина (67), Даконам (79), Арамбарри (90).

     

    Эспаньол – Севилья 0:3 (0:2, 0:1)
    Дата проведения
    20 января, 15.00, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 15 Васкес, 0:2 – 34 Сарабия, 0:3 – 90 Муриэль.
    ЭспаньолЛопес, Вила, Лопес (Марк Наварро, 63), Лопес Сильва, Дуарте, Эрмосо, Хави Фуэго (Санчес, 46), Дардер, Мелендо (Гарсия, 46), Морено, Баптистао.
    СевильяРико, Коршья, Эскудеро, Меркадо, Лангле, Банега (Нолито, 86), Нзонзи, Васкес (Навас, 66), Сарабия, Корреа (Гайс, 79), Муриэль.
    Предупреждения:
    Хави Фуэго (32), Баптистао (41), Лопес (54), Меркадо (71), Эскудеро (83), Санчес (85).

     

    Атлетико – Жирона 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    20 января, 18.15, «Ванда Метрополитано»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 34 Гризманн, 1:1 – 73 Порту.
    АтлетикоОблак, Врсалько (Витоло, 80), Савич, Хименес, Люка Эрнандес, Корреа, Парти, Сауль, Феррейра Карраско, Диего Коста (Гамейро, 61), Гризманн (Коке, 71).
    ЖиронаБуну (Ирайсос, 46), Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Адай, Понс, Гранель (Тимор, 84), Мохика, Порту, Гарсия, Олунга.
    Предупреждения:
    Хуанпе (31), Адай (37), Парти (45), Врсалько (66), Хименес (82), Эспиноса (82), Облак (90).

     

    Вильярреал – Леванте 2:1 (1:0, 1:1)
    Дата проведения
    20 января, 20.30, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 26, пенальти Тригерос, 2:0 – 50 Черышев, 2:1 – 90, пенальти Марти.
    ВильярреалАсенхо, Марио Гаспар, Бонера, Альваро Гонсалес, Коста, Родри Эрнандес, Кастильехо (Мартинес, 75), Тригерос, Форнальс (Герра, 86), Унал, Черышев (Раба, 65).
    ЛевантеОласабаль, Коке, Робер, Постиго, Луна, Дукуре (Кампанья, 76), Лукич (Иви Лопес, 53), Лерма, Джейсон (Марти, 64), Боатенг, Моралес.
    Предупреждения:
    Лукич (31), Коста (39), Постиго (64), Альваро Гонсалес (87).

     

    Лас-Пальмас – Валенсия 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    20 января, 22.45, «де Гран Канария»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 5 Санти Мина, 1:1 – 20 Виера, 2:1 – 53, пенальти Кальери.
    Лас-ПальмасЧичисола, Химо Наварро, Гальвес, Лемос (Симон, 46), Кастельяно, Домингес, Пеньяльба (Кастельяно, 80), Виера, Толедо, Кальери, Самперио (Халилович, 76).
    ВаленсияНето, Монтойя, Габриэл, Рубен Везу, Тони Лато, Максимович, Коклен, Кондогбиа, Начо Хиль (Гонсалу Гедеш, 57), Санти Мина (Дзадза, 74), Родриго (Вьетто, 68).
    Предупреждения:
    Тони Лато (21), Рубен Везу (26), Габриэл (52), Монтойя (62), Дзадза (70), Нето (72), Самперио (73), Халилович (76), Коклен (90).
    Удаления:
    Габриэл (52), Рубен Везу (87).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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