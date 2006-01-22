«Лион» нанес «ПСЖ» второе поражение в сезоне. Депай забил победный гол на 94-й минуте

«Лион» обыграл «ПСЖ» в матче 22-го тура чемпионата Франции (2:1).
Победный мяч в добавление время забил вышедший на замену полузащитник Мемфис Депай. Для него это первый гол с ноября прошлого года.
«ПСЖ» потерпел всего второе поражение в нынешнем розыгрыше лиги 1 и первое – с декабря.
Отметим, что в прошедшей игре «ПСЖ» потерял из-за травмы нападающего Килиана Мбаппе, а защитник Дани Алвес был удален с поля за споры с арбитром.
- Дата проведения
- 21 января, 23.00, «Стад де Лион»
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Лион –
Антони Лопеш, Рафаэл, Марсело, Морель, Менди, Фекир, Тузар, Ндомбеле, Корне, Диас (Траоре, 77), Ауар (Депай, 69).
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ПСЖ –
Ареоля, Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва, Курзава, Верратти (Пасторе, 87), Ло Чельсо, Рабьо, Мбаппе (Дракслер, 36), Кавани, Ди Мария (Менье, 61).
- Удаление:
- Дани Алвес (57).
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