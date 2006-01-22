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    «Лион» нанес «ПСЖ» второе поражение в сезоне. Депай забил победный гол на 94-й минуте

    Теги Лион ПСЖ Дани Алвес лига 1 Франция Мемфис Депай Килиан Мбаппе

    «Лион» обыграл «ПСЖ» в матче 22-го тура чемпионата Франции (2:1).

    Победный мяч в добавление время забил вышедший на замену полузащитник Мемфис Депай. Для него это первый гол с ноября прошлого года.

    «ПСЖ» потерпел всего второе поражение в нынешнем розыгрыше лиги 1 и первое – с декабря.

    Отметим, что в прошедшей игре «ПСЖ» потерял из-за травмы нападающего Килиана Мбаппе, а защитник Дани Алвес был удален с поля за споры с арбитром.

    Лион – ПСЖ 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    21 января, 23.00, «Стад де Лион»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 2 Фекир, 1:1 – 45 Курзава, 2:1 – 90 Депай.
    ЛионАнтони Лопеш, Рафаэл, Марсело, Морель, Менди, Фекир, Тузар, Ндомбеле, Корне, Диас (Траоре, 77), Ауар (Депай, 69).
    ПСЖАреоля, Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва, Курзава, Верратти (Пасторе, 87), Ло Чельсо, Рабьо, Мбаппе (Дракслер, 36), Кавани, Ди Мария (Менье, 61).
    Предупреждения:
    Ло Чельсо (53), Менди (60), Верратти (77), Кавани (80), Депай (90).
    Удаление:
    Дани Алвес (57).

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