«Лион» нанес «ПСЖ» второе поражение в сезоне. Депай забил победный гол на 94-й минуте

«Лион» обыграл в матче 22-го тура чемпионата Франции (2:1).

Победный мяч в добавление время забил вышедший на замену полузащитник . Для него это первый гол с ноября прошлого года.

«ПСЖ» потерпел всего второе поражение в нынешнем розыгрыше лиги 1 и первое – с декабря.

Отметим, что в прошедшей игре «ПСЖ» потерял из-за травмы нападающего , а защитник Дани Алвес был удален с поля за споры с арбитром.