Только Шипулин и Юрлова выполнили критерии СБР для отбора в Пхенчхан-2018

Биатлонисты Антон Шипулин и Екатерина Юрлова выполнили условие Союза биатлонистов России для попадания на Игры-2018 в Пхенчхане.

Для прямого попадания на Олимпиаду мужчинам после шести этапов Кубка мира было необходимо попасть в топ-15 общего зачета, женщинам – в топ-20. Кроме Шипулина (4-е место в тотале) и Юрловой (12-е место) больше никто не справился с этой задачей.

Согласно критериям СБР в случае невыполнения этого требования состав команды дополняется любыми спортсменами по решению тренеров сборной.