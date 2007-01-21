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    КХЛ. «Сочи» проиграл ЦСКА, «Витязь» в гостях победил «Ак Барс»

    Теги Ак Барс Салават Юлаев Сибирь ЦСКА Лада Нефтехимик Витязь Автомобилист результаты Слован Йокерит КХЛ Барыс Сочи

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Сибирь – Автомобилист 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
    Дата проведения
    21 января, 13.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 4 Первушин (Игнатович, Сигарев)
    2:0 – 9 Верещагин (Бергстрем)
    3:0 – 20 Энлунд (Бергстрем, Закриссон)
    Барыс – Лада 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)
    Дата проведения
    21 января, 14.00, «Барыс Арена»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 1 Доус (Дэллман)
    1:1 – 26 Стрельцов (Кириллов, Харпер)
    2:1 – 30 Дэллман (Доус)
    2:2 – 47 Журавлев (Рахимуллин)
    3:2 – 51 Старченко (Кучин)
    3:3 – 55 Капустин (Геноуэй, Мастрюков)
    4:3 – 57 Доус (Старченко)
    Салават Юлаев – Слован 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)
    Дата проведения
    21 января, 14.30, «Уфа-Арена»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 9 Гарбутт (Веденски, Геноуэй)
    1:1 – 18 Ткачев (Арзамасцев)
    2:1 – 27 Умарк (Кемппаинен)
    3:1 – 28 Ткачев (Бурдасов, Ларсен)
    4:1 – 28 Бусаров (Панин)
    4:2 – 49 Бойчак (Геноуэй, Гедера)
    4:3 – 53 Микуш (Гедера)
    5:3 – 57 Хартикайнен (Кемппаинен, Ларсен)
    Ак Барс – Витязь 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
    Дата проведения
    21 января, 17.00, «Татнефть-Арена»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 39 Мозик (Афиногенов)
    0:2 – 40 Макеев (Афиногенов, Семин)
    Нефтехимик – Йокерит 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)
    Дата проведения
    21 января, 17.00, «Ледовый дворец Нефтехимик»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 1 Норман (Мозес)
    0:2 – 6 Йенсен (Виртанен)
    1:2 – 23 Эверберг (Хайруллин, Еглич)
    2:2 – 47 Секстон (Густафссон)
    3:2 – 51 Ганзл (Секстон)
    Сочи – ЦСКА 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
    Дата проведения
    21 января, 17.00, «Шайба»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 16 Шалунов (Пашнин, Капризов)
    0:2 – 24 Петров (Скотт, Плэтт)
    1:2 – 25 Лапенков (Коллинс, Лугин)
    1:3 – 30 Плэтт (Науменков)

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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