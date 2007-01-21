КХЛ. «Сочи» проиграл ЦСКА, «Витязь» в гостях победил «Ак Барс»

КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 января, 13.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 21 января, 14.00, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 21 января, 14.30, «Уфа-Арена»
- 0:1 – 9 Гарбутт (Веденски, Геноуэй)
- 1:1 – 18 Ткачев (Арзамасцев)
- 2:1 – 27 Умарк (Кемппаинен)
- 3:1 – 28 Ткачев (Бурдасов, Ларсен)
- 4:1 – 28 Бусаров (Панин)
- 4:2 – 49 Бойчак (Геноуэй, Гедера)
- 4:3 – 53 Микуш (Гедера)
- 5:3 – 57 Хартикайнен (Кемппаинен, Ларсен)
- Дата проведения
- 21 января, 17.00, «Татнефть-Арена»
- 0:1 – 39 Мозик (Афиногенов)
- 0:2 – 40 Макеев (Афиногенов, Семин)
- Дата проведения
- 21 января, 17.00, «Ледовый дворец Нефтехимик»
- Дата проведения
- 21 января, 17.00, «Шайба»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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