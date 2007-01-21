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    Кубок мира. Масс-старт. Фуркад выиграл, Тарьей Бо – 2-й, Йоханнес Бо – 6-й, Шипулин – 9-й

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    Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в гонке с общего старта на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Россиянин Антон Шипулин финишировал 9-м.

    Дата проведения
    21 января, 16.45
    Полные результаты

    Антхольц, Италия. Масс-старт

    1 Мартен Фуркад40.18,6 (0+1+0+1)
    2 Тарьей Бо00.02,8 (1+0+0+1)
    3 Эрленд Овренг Бьонтегорд00.05,1 (0+1+0+1)
    4 Бенедикт Долль00.16,0 (1+0+0+1)
    5 Йоханнес Кюн00.18,3 (1+0+1+0)
    6 Йоханнес Бо00.29,2 (2+2+0+1)
    7 Эмиль Хегле Свенсен00.33,5 (0+0+2+1)
    8 Доминик Виндиш00.36,3 (0+1+1+2)
    9 Антон Шипулин00.41,8 (0+1+1+1)
    10 Симон Дестье00.44,4 (0+2+0+1)
    11 Хенрик Л’Абе Лунн00.47,5 (1+1+0+1)
    12 Яков Фак00.47,7 (0+0+0+1)
    13 Беньямин Вегер00.47,8 (1+0+1+1)
    14 Ондржей Моравец00.57,0 (1+0+0+0)
    15 Симон Эдер01.00,5 (3+0+0+0)
    16 Михал Крчмарж01.13,9 (1+0+1+1)
    17 Эрик Лессер01.14,7 (2+0+0+2)
    18 Александр Логинов01.16,8 (1+1+0+1)
    19 Арнд Пайффер01.17,9 (0+0+3+1)
    20 Симон Фуркад01.22,4 (0+1+1+1)
    21 Кентен Фильон-Майе01.32,1 (3+1+0+1)
    22 Тим Берк01.43,8 (0+2+1+1)
    23 Антонин Гигонна02.12,4 (1+2+1+2)
    24 Антон Бабиков02.14,6 (1+1+1+1)
    25 Лукас Хофер02.23,9 (2+1+1+1)
    26 Ларс Хельге Биркеланд02.57,8 (0+3+1+1)
    27 Андрей Расторгуев03.08,7 (1+1+3+4)
    28 Эмильен Жакелен03.46,9 (3+0+1+3)
    29 Юлиан Эберхард04.01,3 (2+1+1+4)
    30 Владимир Чепелин04.12,2 (2+1+2+2)

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