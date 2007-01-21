Кубок мира. Масс-старт. Фуркад выиграл, Тарьей Бо – 2-й, Йоханнес Бо – 6-й, Шипулин – 9-й

Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в гонке с общего старта на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Россиянин Антон Шипулин финишировал 9-м.
- Дата проведения
- 21 января, 16.45
Антхольц, Италия. Масс-старт
|1
|Мартен Фуркад
|40.18,6 (0+1+0+1)
|2
|Тарьей Бо
|00.02,8 (1+0+0+1)
|3
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|00.05,1 (0+1+0+1)
|4
|Бенедикт Долль
|00.16,0 (1+0+0+1)
|5
|Йоханнес Кюн
|00.18,3 (1+0+1+0)
|6
|Йоханнес Бо
|00.29,2 (2+2+0+1)
|7
|Эмиль Хегле Свенсен
|00.33,5 (0+0+2+1)
|8
|Доминик Виндиш
|00.36,3 (0+1+1+2)
|9
|Антон Шипулин
|00.41,8 (0+1+1+1)
|10
|Симон Дестье
|00.44,4 (0+2+0+1)
|11
|Хенрик Л’Абе Лунн
|00.47,5 (1+1+0+1)
|12
|Яков Фак
|00.47,7 (0+0+0+1)
|13
|Беньямин Вегер
|00.47,8 (1+0+1+1)
|14
|Ондржей Моравец
|00.57,0 (1+0+0+0)
|15
|Симон Эдер
|01.00,5 (3+0+0+0)
|16
|Михал Крчмарж
|01.13,9 (1+0+1+1)
|17
|Эрик Лессер
|01.14,7 (2+0+0+2)
|18
|Александр Логинов
|01.16,8 (1+1+0+1)
|19
|Арнд Пайффер
|01.17,9 (0+0+3+1)
|20
|Симон Фуркад
|01.22,4 (0+1+1+1)
|21
|Кентен Фильон-Майе
|01.32,1 (3+1+0+1)
|22
|Тим Берк
|01.43,8 (0+2+1+1)
|23
|Антонин Гигонна
|02.12,4 (1+2+1+2)
|24
|Антон Бабиков
|02.14,6 (1+1+1+1)
|25
|Лукас Хофер
|02.23,9 (2+1+1+1)
|26
|Ларс Хельге Биркеланд
|02.57,8 (0+3+1+1)
|27
|Андрей Расторгуев
|03.08,7 (1+1+3+4)
|28
|Эмильен Жакелен
|03.46,9 (3+0+1+3)
|29
|Юлиан Эберхард
|04.01,3 (2+1+1+4)
|30
|Владимир Чепелин
|04.12,2 (2+1+2+2)
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