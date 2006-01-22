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Sports.ru NBA

    НБА. 40 очков Ирвинга не спасли «Бостон» в матче с «Орландо», 29+10 Кларксона принесли «Лейкерс» победу над «Нью-Йорком» и другие результаты

    Теги результаты Бостон Детройт Индиана Лейкерс Бруклин Нью-Йорк Орландо Сан-Антонио НБА

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча. Лидер Востока «Бостона» на своей площадке уступил «Орландо» (95:103).

    «Лейкерс» дома взяли верх над «Нью-Йорком» (127:107).

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Орландо 95:103 (29:28, 30:30, 12:32, 24:13)
    Дата проведения
    21 января, 21.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Бостон
    Ирвинг (40 + 7 подборов), Браун (17 + 7 подборов), М-с Моррис (12), Тейтум (9 + 10 подборов), Хорфорд (9 + 6 передач) – старт; Тайс (4), Смарт (2), Розир (2), Ларкин (0), Оджелей (0), Бэйнс (0).
    Орландо
    Пэйтон (22), Фурнье (19), Гордон (11 + 13 подборов), Симмонс (9), Бийомбо (4) – старт; Огастин (10), Мак (10), Хезонья (7), Спейтс (5), Берч (4 + 7 подборов), Айванду (2).

    Лейкерс – Нью-Йорк 127:107 (30:29, 37:34, 30:26, 30:18)
    Дата проведения
    21 января, 23.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика
    Лейкерс
    Рэндл (27 + 12 подборов), Лопес (14), Ингрэм (10), Эннис (0), Харт (0) – старт; Кларксон (29 + 10 передач), Кузма (15), Нэнс (13), Карусо (9 + 8 передач), Брюэр (7), Брайант (3), Хэйс (0), Зубац (0).
    Нью-Йорк
    Хардуэй (17), Порзингис (17), Ли (16), Кантер (12 + 14 подборов), Джек (6 + 10 передач) – старт; Бизли (17), Ниликина (7), О’Куинн (6), Берк (4), Макдермотт (3), Эрнангомес (2), Бэйкер (0), Томас (0).

    Детройт – Бруклин 100:101 (20:30, 28:23, 20:24, 32:24)
    Дата проведения
    22 января, 00.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Детройт
    Харрис (20 + 7 подборов), Смит (11), Брэдли (7), Буллок (7), Драммонд (7 + 13 подборов) – старт; Джонсон (18), Кеннард (13), Гэллоуэй (8), Толливер (7), Морлэнд (2 + 9 подборов).
    Бруклин
    Динуидди (22 + 5 потерь), Холлис-Джефферсон (21 + 8 подборов + 7 передач), Кэрролл (16), Крэбб (6), Зеллер (5 + 9 подборов) – старт; Харрис (12), Леверт (9), Расселл (3), Эйси (3), Окафор (2), Аллен (2).

    Сан-Антонио – Индиана 86:94 (23:22, 20:24, 16:25, 27:23)
    Дата проведения
    22 января, 03.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча Статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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