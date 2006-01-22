НБА. 40 очков Ирвинга не спасли «Бостон» в матче с «Орландо», 29+10 Кларксона принесли «Лейкерс» победу над «Нью-Йорком» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча. Лидер Востока «Бостона» на своей площадке уступил «Орландо» (95:103).
«Лейкерс» дома взяли верх над «Нью-Йорком» (127:107).
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 января, 21.00, «TD Garden»
- Бостон
- Ирвинг (40 + 7 подборов), Браун (17 + 7 подборов), М-с Моррис (12), Тейтум (9 + 10 подборов), Хорфорд (9 + 6 передач) – старт; Тайс (4), Смарт (2), Розир (2), Ларкин (0), Оджелей (0), Бэйнс (0).
- Дата проведения
- 21 января, 23.30, «Staples Center»
- Лейкерс
- Рэндл (27 + 12 подборов), Лопес (14), Ингрэм (10), Эннис (0), Харт (0) – старт; Кларксон (29 + 10 передач), Кузма (15), Нэнс (13), Карусо (9 + 8 передач), Брюэр (7), Брайант (3), Хэйс (0), Зубац (0).
- Дата проведения
- 22 января, 00.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
- Харрис (20 + 7 подборов), Смит (11), Брэдли (7), Буллок (7), Драммонд (7 + 13 подборов) – старт; Джонсон (18), Кеннард (13), Гэллоуэй (8), Толливер (7), Морлэнд (2 + 9 подборов).
- Дата проведения
- 22 января, 03.00, «AT&T Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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