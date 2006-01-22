«Барселона» разгромила «Бетис» и оторвалась от второго места на 11 очков

В 20-м туре чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Бетис» (5:0).
Каталонский клуб набрал 54 очка и укрепил свое лидерство, опережая идущий на втором месте «Атлетико» на 11 очков.
Отрыв «Барсы» от «Валенсии», занимающей третье место, составляет 14 очков, а четвертый «Реал» по потерянным очкам отстает на 16 пунктов.
Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 21 января, 22.45, «Бенито Вильямарин»
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Бетис –
Адан, Гарсия (Будебуз, 77), Манди, Феддаль, Герреро, Фабиан Руис (Камараса, 88), Гуардадо, Дурмиси, Санчес, Леон (Рубен Кастро, 73), Тельо.
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Барселона –
тер Стеген, Нелсон Семеду, Пике, Вермален (Умтити, 43), Альба, Серджи Роберто, Бускетс (Деулофеу, 81), Ракитич, Андре Гомеш (Паулиньо, 65), Месси, Суарес.
- Предупреждения:
- Андре Гомеш (21), Дурмиси (51), Суарес (67), Феддаль (67).
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