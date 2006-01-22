«Барселона» разгромила «Бетис» и оторвалась от второго места на 11 очков

В 20-м туре чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Бетис» (5:0).

Каталонский клуб набрал 54 очка и укрепил свое лидерство, опережая идущий на втором месте «Атлетико» на 11 очков.

Отрыв «Барсы» от «Валенсии», занимающей третье место, составляет 14 очков, а четвертый «Реал» по потерянным очкам отстает на 16 пунктов.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.

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