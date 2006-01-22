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    «Барселона» разгромила «Бетис» и оторвалась от второго места на 11 очков

    Теги Барселона Бетис примера Испания

    В 20-м туре чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Бетис» (5:0).

    Каталонский клуб набрал 54 очка и укрепил свое лидерство, опережая идущий на втором месте «Атлетико» на 11 очков.

    Отрыв «Барсы» от «Валенсии», занимающей третье место, составляет 14 очков, а четвертый «Реал» по потерянным очкам отстает на 16 пунктов.

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.

    Бетис – Барселона 0:5 (0:0, 0:5)
    Дата проведения
    21 января, 22.45, «Бенито Вильямарин»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 59 Ракитич, 0:2 – 64 Месси, 0:3 – 69 Суарес, 0:4 – 80 Месси, 0:5 – 89 Суарес.
    БетисАдан, Гарсия (Будебуз, 77), Манди, Феддаль, Герреро, Фабиан Руис (Камараса, 88), Гуардадо, Дурмиси, Санчес, Леон (Рубен Кастро, 73), Тельо.
    Барселонатер Стеген, Нелсон Семеду, Пике, Вермален (Умтити, 43), Альба, Серджи Роберто, Бускетс (Деулофеу, 81), Ракитич, Андре Гомеш (Паулиньо, 65), Месси, Суарес.
    Предупреждения:
    Андре Гомеш (21), Дурмиси (51), Суарес (67), Феддаль (67).

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