Агент Набиуллина: «Зенит» и «Спартак» интересуются Эльмиром»

Агент защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина прокомментировал будущее игрока.
«Зенит» и «Спартак» интересовались и сейчас, и летом. Зарубежные клубы проявляют интерес – полтора года назад интересовался немецкий «Хоффенхайм».
На данный момент Эльмир – игрок «Рубина», у него нет обязательного желания куда-то уйти.
Если какой-то клуб будет делать предложение «Рубину», то в первую очередь его рассмотрит клуб, который является для футболиста родным», – отметил агент футболиста Анзор Гаргаев.
Ранее появилась информация, что «Спартак» хочет приобрести Набиуллина, которого рассматривает в качестве замены Георгию Джикии, выбывшего из строя по причине серьезной травмы.
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