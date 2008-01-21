Агент Набиуллина: «Зенит» и «Спартак» интересуются Эльмиром»

Агент защитника Эльмира Набиуллина прокомментировал будущее игрока.

«Зенит» и интересовались и сейчас, и летом. Зарубежные клубы проявляют интерес – полтора года назад интересовался немецкий .

На данный момент Эльмир – игрок «Рубина», у него нет обязательного желания куда-то уйти.

Если какой-то клуб будет делать предложение «Рубину», то в первую очередь его рассмотрит клуб, который является для футболиста родным», – отметил агент футболиста Анзор Гаргаев.

Ранее появилась информация, что «Спартак» хочет приобрести Набиуллина, которого рассматривает в качестве замены Георгию Джикии, выбывшего из строя по причине серьезной травмы.