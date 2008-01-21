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    Агент Набиуллина: «Зенит» и «Спартак» интересуются Эльмиром»

    Теги Спартак Зенит Рубин премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Хоффенхайм 1899 Эльмир Набиуллин Анзор Гаргаев

    Агент защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина прокомментировал будущее игрока.

    «Зенит» и «Спартак» интересовались и сейчас, и летом. Зарубежные клубы проявляют интерес – полтора года назад интересовался немецкий «Хоффенхайм».

    На данный момент Эльмир – игрок «Рубина», у него нет обязательного желания куда-то уйти.

    Если какой-то клуб будет делать предложение «Рубину», то в первую очередь его рассмотрит клуб, который является для футболиста родным», – отметил агент футболиста Анзор Гаргаев.

    Ранее появилась информация, что «Спартак» хочет приобрести Набиуллина, которого рассматривает в качестве замены Георгию Джикии, выбывшего из строя по причине серьезной травмы.

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