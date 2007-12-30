Поражение СКА, страсти по Смолову, увольнение Скабелки, новая победа сборной на МЧМ и другие новости утра

1. День удивительных результатов в КХЛ: СКА вновь проиграл минскому «Динамо» (3:6), «Ак Барс» – «Сибири» (1:4), «Авангард» уступил «Нефтехимику» (2:3 ОТ). А новый лидер Востока теперь – «Автомобилист»! Все результаты дня.

2. Страсти по Смолову: Арустамян сообщил, что «Краснодар» готов продать его за 11 млн фунтов «Вест Хэму». Компания ProSports Management назвала эту информацию фейком.

3. «Авангард» под Новый год уволил Скабелку после 4 поражений из 5 матчей в домашней серии. Это, кстати, рекорд: Омск в 8-й раз отправил тренера в отставку по ходу сезона.

4. Российская молодежка разобралась с Беларусью (5:2) на МЧМ и вышла в плей-офф, а Канада и США сыграли на открытом воздухе в снегопад.

5. «Зенит» хочет арендовать Пьяцу у «Ювентуса». А «Спартак» готов предложить 8 млн евро за защитника «Сантоса».

6. Российские спортсмены будут участвовать в церемонии открытия Игр-2018. Они пройдут под олимпийским флагом.

7. Кучеров укрепил лидерство в гонке бомбардиров, Тарасенко забросил 16-ю шайбу в сезоне. Все результаты в НХЛ.

8. Отец Азара рассказал, что Эден отклонил предложение о продлении контракта с «Челси». Намек на переход в «Реал».

9. ЦСКА обыграл «Басконию» в Евролиге, а вот «Химки» уступили «Барселоне».

10. Нурмагомедов уложился в вес перед UFC 219.

11. В НБА «Вашингтон» обыграл «Хьюстон», «Оклахома» уступила «Милуоки». Другие результаты – здесь.

12. Адвокат Родченкова критикует ФИФА за то, что она не пытается расследовать информацию о допинге в российском футболе.

13. В Сочи завершился отборочный турнир по керлингу. Команда Моисеевой одержала 4-ю победу над командой Сидоровой и завоевала право выступить в Пхенчхане.

Цитата дня. «Я не из тех, кто будет бегать ради статистики или пребывания в команде». Подчуфарова рассказала, почему взяла паузу в этом сезоне.