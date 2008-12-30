Адвокат Родченкова: «ФИФА не пыталась связаться с моим клиентом по поводу допинга в русском футболе. Инфантино придется объясниться, когда WADA опубликует отчет»

Юрист Джим Уолден, представляющий интересы бывшего главы РУСАДА Григория Родченкова, заявил, что ФИФА не пытается расследовать информацию о допинге в российском футболе.

«У доктора Родченкова есть информация о русских футболистах, которых покрывала государственная допинговая система. Ему известно, что допинг-пробы игроков исчезали проверенным путем.

WADA и профессор Ричард Макларен получали вопрос за вопросом от федераций других видов спорта. Но они не разу даже не намекали, что ФИФА пытается получить информацию от Родченкова и хочет ее получить.

Президент ФИФА Инфантино еще не пытался провести независимое расследование, которое бы позволило бы выяснить, имеет ли отношение русский допинг к команде, которая выступала на ЧМ-2014. Они даже не пытаются начать это. Я подозреваю, что и не будут.

У WADA есть бэкап информации из русской лаборатории. В ней тысячи, тысячи, тысячи секретных файлов, которые говорят об исчезнувших положительных допинг-пробах, которые принадлежали русским футболистам.

Инфантино придется конкретно объясниться, если или когда WADA опубликует отчет о допинге в русском футболе. Речь не только о 34 футболистах из списка Макларена. Подтверждено, что речь идет о многих других футболистах, имеющих отношение к сокрытию положительных допинг-проб.

ФИФА спрятала голову в песок. Они знают о существовании этой информации уже много месяцев. Нет никаких секретов. У них есть мои контакты, но они решили не связываться со мной. Прошел уже месяц с момента, когда они сказали, что направят запрос Родченкову. Но они даже не звонили.

Позиция доктора Родченкова такова: пока Россия отрицает существование государственной допинговой системы, она не должна иметь права проводить международные спортивные соревнования. А русские спортсмены должны подвергнуться тщательному обследованию», – заявил Уолден.

ФИФА получила от WADA данные о российских футболистах из базы Московской антидопинговой лаборатории