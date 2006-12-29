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    ProSports Management опровергла информацию Арустамяна о вероятном трансфере Смолова

    Теги Федор Смолов Вест Хэм премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Краснодар Нобель Арустамян

    Компания ProSports Management, ведущая дела форварда Федора Смолова, отреагировала на информацию о переходе футболиста из «Краснодара» в «Вест Хэм».

    В твиттере компании сообщение о том, что российский клуб готов принять предложение английской стороны, названо фейком. «Как часто в последнее время. К сожалению…» – отмечено в записи от лица ProSports Management.

    Ранее комментатор Нобель Арустамян заявил, что «Краснодар» готов продать нападающего «Вест Хэму» за 11 миллионов фунтов.

    Нобель Арустамян: «Краснодар» готов принять предложение «Вест Хэма» по трансферу Смолова за 11 млн фунтов, слово за Федором»

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