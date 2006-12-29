ProSports Management опровергла информацию Арустамяна о вероятном трансфере Смолова

Компания ProSports Management, ведущая дела форварда Федора Смолова, отреагировала на информацию о переходе футболиста из в «Вест Хэм».

В твиттере компании сообщение о том, что российский клуб готов принять предложение английской стороны, названо фейком. «Как часто в последнее время. К сожалению…» – отмечено в записи от лица ProSports Management.

Ранее комментатор заявил, что «Краснодар» готов продать нападающего «Вест Хэму» за 11 миллионов фунтов.

Нобель Арустамян: «Краснодар» готов принять предложение «Вест Хэма» по трансферу Смолова за 11 млн фунтов, слово за Федором»