«Авангард» отправил Скабелку в отставку

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка отправлен в отставку.
В ближайшее время будет объявлен новый главный тренер команды.
«Клуб надеялся на длительное и плодотворное сотрудничество с тренером, однако на данный момент как болельщиков, так и руководство клуба не устраивают ни качество игры, ни положение команды в турнирной таблице.
Очевидна необходимость качественных изменений для исправления ситуации и последовательной подготовки к матчам плей-офф», – говорится в заявлении омского клуба.
Скабелка был назначен главным тренером «Авангарда» в марте 2017 года. Контракт с ним был подписан на три года.
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