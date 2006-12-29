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    «Авангард» отправил Скабелку в отставку

    Теги Авангард отставки Андрей Скабелка КХЛ

    Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка отправлен в отставку.

    В ближайшее время будет объявлен новый главный тренер команды.

    «Клуб надеялся на длительное и плодотворное сотрудничество с тренером, однако на данный момент как болельщиков, так и руководство клуба не устраивают ни качество игры, ни положение команды в турнирной таблице.

    Очевидна необходимость качественных изменений для исправления ситуации и последовательной подготовки к матчам плей-офф», – говорится в заявлении омского клуба.

    Скабелка был назначен главным тренером «Авангарда» в марте 2017 года. Контракт с ним был подписан на три года.

    «Авангард» проиграл 4 из 5 матчей в домашней серии

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