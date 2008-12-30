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    Хабиб Нурмагомедов, Эдсон Барбоза, Крис Сайборг и Холли Холм уложились в вес перед UFC 219

    Теги взвешивания UFC MMA Крис Жустино Холли Холм Хабиб Нурмагомедов Эдсон Барбоза

    В Лас-Вегасе состоялась утреннее взвешивание перед турниром UFC 219, который состоится 30 декабря.

    Российский легковес Хабиб Нурмагомедов уложился в рамки легкого веса (70,8 кг) с первой попытки, показав на весах 70,5 кг. Его соперник Эдсон Барбоза на мероприятии весил 70,3 кг.

    Участницы главного боя вечера, чемпионка полулегкой категории Крис Жустино и претендентка Холли Холм, также показали нужный вес. У первой – 65,7 кг, у второй – 65,3 кг при лимите в 66.

    Хабибу уже не доверяют в UFC. Но он проведет бой жизни

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