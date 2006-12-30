Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей. не смог прервать серию из четырех поражений в выездной встрече с «Вашингтоном».

в домашней игре уступил «Милуоки», а «Голден Стэйт» – «Шарлотт».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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