Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей. «Хьюстон» не смог прервать серию из четырех поражений в выездной встрече с «Вашингтоном».
«Оклахома-Сити» в домашней игре уступил «Милуоки», а «Голден Стэйт» – «Шарлотт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 декабря, 03.00, «Verizon Center»
- Дата проведения
- 30 декабря, 03.30, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 30 декабря, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 30 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 30 декабря, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 30 декабря, 04.00, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 30 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 30 декабря, 06.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 30 декабря, 06.30, «Oracle Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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