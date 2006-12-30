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Sports.ru NBA

    НБА. «Вашингтон» победил «Хьюстон», «Оклахома-Сити» дома уступил «Милуоки» и другие результаты

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей. «Хьюстон» не смог прервать серию из четырех поражений в выездной встрече с «Вашингтоном».

    «Оклахома-Сити» в домашней игре уступил «Милуоки», а «Голден Стэйт» – «Шарлотт».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Хьюстон 121:103 (27:23, 32:25, 28:30, 34:25)
    Дата проведения
    30 декабря, 03.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Статистика

    Торонто – Атланта 111:98 (30:22, 32:25, 26:22, 23:29)
    Дата проведения
    30 декабря, 03.30, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Статистика

    Оклахома-Сити – Милуоки 95:97 (18:38, 26:20, 23:15, 28:24)
    Дата проведения
    30 декабря, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Статистика

    Новый Орлеан – Даллас 120:128 (21:36, 39:41, 41:32, 19:19)
    Дата проведения
    30 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Статистика

    Чикаго – Индиана 119:107 (37:27, 27:25, 22:25, 33:30)
    Дата проведения
    30 декабря, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча Статистика

    Майами – Бруклин 87:111 (20:24, 19:35, 21:36, 27:16)
    Дата проведения
    30 декабря, 04.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Статистика

    Сакраменто – Финикс 101:111 (25:35, 21:20, 37:33, 18:23)
    Дата проведения
    30 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Статистика

    Лейкерс – Клипперс 106:121 (22:35, 26:27, 28:29, 30:30)
    Дата проведения
    30 декабря, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика

    Голден Стэйт – Шарлотт 100:111 (29:32, 24:21, 22:26, 25:32)
    Дата проведения
    30 декабря, 06.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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