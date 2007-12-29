Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Евролига. 15-й тур. «Химки» против «Барселоны», ЦСКА в гостях сыграет с «Басконией» и другие матчи

    Теги результаты ЦСКА Химки Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Баскония Барселона Црвена Звезда Бамберг Милан

    Сегодня в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» примут испанскую «Барселону».

    Московский ЦСКА в гостях сыграет с испанской «Басконией». 

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    15-й тур

    БК Химки Россия  –  Барселона Испания 57:56 (3 четверть)
    Дата проведения
    29 декабря, 20.00, «Арена Мытищи»
    Онлайн матча
    БК Химки
    Швед (11), Ханикатт (10), Гилл (8), Дженкинс (3), Маркович (0), Андерсон (0), Вяльцев (0), Моня (0), Томас (0), Тодорович (0).
    Барселона
    Томич (8 + 7 подборов), Ханга (5), Серафин (5), Морман (4), Рибас (3 + 7 передач), Наварро (3), Клавер (3), Везенков (3), Копонен (2), Эртель (0).

    Анадолу Эфес Турция  –  Бамберг Германия 29:38 (2 четверть)
    Дата проведения
    29 декабря, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча

    Баскония Испания  –  ЦСКА Москва Россия
    Дата проведения
    29 декабря, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
    Онлайн матча

    ЕА7 Милан Италия  –  Црвена Звезда Сербия
    Дата проведения
    29 декабря, 22.45, «Медиоланум Форум»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия– 11-3, Олимпиакос Греция – 11-4, Панатинаикос Греция – 10-5, Жальгирис Литва – 10-5, Фенербахче Турция – 9-6, Реал Испания – 9-6, Химки Россия – 8-6, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 8-7, Баскония Испания – 7-7, Уникаха Испания – 7-8, Бамберг Германия – 6-8, Црвена Звезда Сербия – 5-9, Барселона Испания – 4-10, Милан Италия – 4-10, Валенсия Испания – 4-11, Анадолу Эфес Турция – 3-11.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться