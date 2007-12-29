Евролига. 15-й тур. «Химки» против «Барселоны», ЦСКА в гостях сыграет с «Басконией» и другие матчи

Сегодня в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» примут испанскую «Барселону».
Московский ЦСКА в гостях сыграет с испанской «Басконией».
Евролига
Регулярный чемпионат
15-й тур
- Дата проведения
- 29 декабря, 20.00, «Арена Мытищи»
- БК Химки
- Швед (11), Ханикатт (10), Гилл (8), Дженкинс (3), Маркович (0), Андерсон (0), Вяльцев (0), Моня (0), Томас (0), Тодорович (0).
- Дата проведения
- 29 декабря, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 29 декабря, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 29 декабря, 22.45, «Медиоланум Форум»
Положение команд: ЦСКА Россия– 11-3, Олимпиакос Греция – 11-4, Панатинаикос Греция – 10-5, Жальгирис Литва – 10-5, Фенербахче Турция – 9-6, Реал Испания – 9-6, Химки Россия – 8-6, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 8-7, Баскония Испания – 7-7, Уникаха Испания – 7-8, Бамберг Германия – 6-8, Црвена Звезда Сербия – 5-9, Барселона Испания – 4-10, Милан Италия – 4-10, Валенсия Испания – 4-11, Анадолу Эфес Турция – 3-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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