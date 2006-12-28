18-я победа подряд «Ман Сити», 75 млн фунтов за ван Дейка, поражение СКА и другие новости утра

1. «Манчестер Сити» одержал 18-ю победу в АПЛ подряд! Отрыв от «МЮ» достиг уже 15 очков.

2. Первая трансферная бомба этой зимой: «Ливерпуль» приобрел ван Дейка. За защитника заплатят рекордные 75 млн фунтов!

3. Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018. На этой позиции его заменит Сорокин.

4. «Милан» победил «Интер» в 1/4 финала Кубка Италии. Все решил гол Кутроне в дополнительное время.

5. В КХЛ СКА проиграл «Автомобилисту» (3:4), «Авангард» – «Салавату Юлаеву» (1:2). Все результаты дня.

6. Цены на авиабилеты в города ЧМ-2018 выросли в среднем на 230 процентов. ФАС пока не видит признаков сговора.

7. Малкин набрал 3 очка и реализовал победный буллит, Панарин оформил дубль. Все результаты в НХЛ.

8. В НБА «Оклахома» обыграла «Торонто», «Голден Стэйт» принимает «Юту». Другие результаты – здесь.

9. Фурсенко уверен, что Манчини не уйдет в «Милан». Контракт итальянца с «Зенитом» рассчитан до 2020 года.

10. Джордж Веа стал президентом Либерии. Обладатель «Золотого мяча» 1995 года.

11. Трефилов продолжит работу с женской сборной России по гандболу.

12. Малышко, Волков, Кайшева и Услугина выступят на 4-м и 5-м этапах Кубка IBU.

Вопрос дня. «Кто это? Не знаю о таком. Вы разыгрываете меня?». Промеса спросили о Кокорине.

Цитата дня. «Получается, нашим футболом руководит призрак». Романцев – о Мутко.