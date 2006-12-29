Авиабилеты на ЧМ за 5 рублей, Россия выиграла на хоккейном МЧМ, победа в «Рождественской гонке» и другие новости утра

1. Директор «Аэрофлота» пообещал Владимиру Путину перевозить болельщиков на матчи сборной России за 5 рублей во время ЧМ-2018. Вы же за Россию болеете?

2. Сборная России обыграла швейцарцев (5:2) во втором матче молодежного чемпионата мира.

3. Биатлонисты Екатерина Юрлова и Алексей Волков победили в «Рождественской гонке».

4. «Арсенал» победил «Кристал Пэлас» (3:2) благодаря дублю Алексиса Санчеса, а Арсен Венгер повторил рекорд Алекса Фергюсона по числу матчей в АПЛ (810).

5. «Витязь» уступил «Йокериту», «Амур» в овертайме обыграл «Спартак» в регулярке КХЛ.

6. Определены лауреаты Globe Soccer Awards-2017. Криштиану Роналду стал лучшим игроком, «Реал» — лучшим клубом, Зинедина Зидана признали лучшим тренером, испанскую примеру – лучшей лигой, а лучшим агентом назван Жорже Мендеш. Кроме того, Роналду признан лучшим спортсменом Европы в 2017 году по версии международных информагентств.

7. Овечкин разделил с Кучеровым лидерство в гонке снайперов. Все результаты в НХЛ.

8. Винченцо Монтелла стал новым главным тренером «Севильи».

9. В НБА «Бостон» обыграл «Хьюстон», «Милуоки» – «Миннесоту». Другие результаты – здесь.

10. Защитник Андрей Ещенко продлил контракт со «Спартаком» до 2019 года.

Цитата дня. «Он сказал мне: «Отсоси, нигер». Игрок молодежки «Ливерпуля» рассказал про конфликт с футболистом «Спартака».