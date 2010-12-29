Хавбек Марко Пьяца может покинуть .

Туринский клуб рассматривает возможность отдать 22-летнего полузащитника в аренду до конца сезона. Футболисту нужна игровая практика. В июне он сможет вернуться в «Ювентус».

У итальянского клуба есть три предложения касательно аренды игрока. В Пьяце заинтересованы , «Шальке» и «Монако». Отмечается, что «Ювентус» оставляет выбор за игроком.

В марте хорват получил серьезную травму передней крестообразной связки колена. В текущем сезоне он не провел ни одного матча в серии А.