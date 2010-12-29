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    «Зенит» хочет арендовать Пьяцу у «Ювентуса». Другие претенденты – «Шальке» и «Монако»

    Теги Зенит Шальке-04 Монако Ювентус премьер-лига Россия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Марко Пьяца

    Хавбек Марко Пьяца может покинуть «Ювентус».

    Туринский клуб рассматривает возможность отдать 22-летнего полузащитника в аренду до конца сезона. Футболисту нужна игровая практика. В июне он сможет вернуться в «Ювентус».

    У итальянского клуба есть три предложения касательно аренды игрока. В Пьяце заинтересованы «Зенит», «Шальке» и «Монако». Отмечается, что «Ювентус» оставляет выбор за игроком.

    В марте хорват получил серьезную травму передней крестообразной связки колена. В текущем сезоне он не провел ни одного матча в серии А.

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