Лимит на легионеров «10+15», состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию, Галицкий – филантроп года и другие новости утра

1. Исполком РФС рассмотрит предложение о переходе на схему лимита на легионеров «10+15». К нему планируют перейти в течение трех трансферных окон.

2. Медведева, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов, Боброва и Соловьев выступят на чемпионате Европы. Турнир начнется 15 января.

3. «Милан» может уволить Гаттузо и вернуть Монтеллу. Если проиграет «Интеру» в 1/4 финала Кубка Италии.

4. Forbes признал Галицкого филантропом года. За красивый парк рядом со стадионом «Краснодара».

5. В КХЛ прошло три матча: «Адмирал» уступил «Северстали», «Амур» обыграл «Торпедо», а «Спартак» в гостях одолел «Куньлунь».

6. Бурмистров возвращается в Россию из НХЛ. В КХЛ права на него принадлежат «Ак Барсу».

7. Перес назвал этот год лучшим в истории «Реала». «Мадрид» выиграл 5 трофеев, все логично.

8. Санчес, Мхитарян и Бакайоко попали в сборную разочарований первой части сезона АПЛ. По версии Goal.com.

9. «Манчестер Юнайтед» предложит 25 млн фунтов за 17-летнего левого защитника «Фулхэма». Люк Шоу все-таки уходит.

Цитата дня. «На этом чемпионате России Липницкая была бы в лучшем случае 15-й». Тренер Жулин – о женском одиночном катании.