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    Фурсенко о возможном уходе Манчини: «Писать могут что угодно. У нас все сборы запланированы, тренер работает»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко Милан Роберто Манчини премьер-лига Россия

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал слухи о том, что главный тренер клуба Роберто Манчини может перейти в «Милан»

    «Что я могу сделать – обращайтесь к итальянской прессе. У нас все сборы запланированы, тренер работает. Писать могут все что угодно», — сказал Фурсенко.

    Манчини возглавил «Зенит» летом, контракт итальянца с российским клубом рассчитан до 2020 года. После 20 туров «Зенит» занимает в чемпионате России второе место с 37 очками.

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