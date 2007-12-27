Фурсенко о возможном уходе Манчини: «Писать могут что угодно. У нас все сборы запланированы, тренер работает»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал слухи о том, что главный тренер клуба Роберто Манчини может перейти в «Милан»

«Что я могу сделать – обращайтесь к итальянской прессе. У нас все сборы запланированы, тренер работает. Писать могут все что угодно», — сказал Фурсенко.

Манчини возглавил «Зенит» летом, контракт итальянца с российским клубом рассчитан до 2020 года. После 20 туров «Зенит» занимает в чемпионате России второе место с 37 очками.