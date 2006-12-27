Цены на авиабилеты в города ЧМ-2018 выросли в среднем на 230 процентов

Перелеты в места проведения матчей ЧМ-2018 на даты, близкие к играм, стали дороже в 2-5 раз. Если билеты из Москвы в Екатеринбург обычно стоят 7,5 тысячи рублей, то в период матчей – 20-40 тысяч, показало исследование РБК.

Цены на авиаперелеты между городами, в которых пройдут игры ЧМ-2018, уже выросли в среднем на 230 процентов по сравнению с обычными днями, следует из исследования РБК. В нем проанализированы цены на самые дешевые из доступных на декабрь 2017 года билетов по всем маршрутам между городами, принимающими матчи чемпионата мира.

Для мониторинга стоимости использовался сервис Google Flights, учитывалось минимальное по состоянию на 20 декабря предложение цены, попавшее в поисковик. Даты прилета и отлета выбирались исходя из предположения, что болельщик прибудет в город за день до матча и покинет его на следующий день после игры. Расчеты учитывают еще два условия: пассажиру не придется делать больше одной пересадки, а общее время в пути не превысит 10 часов. Для сравнения взяты минимальные цены билеты на перелеты по тем же маршрутам за две недели до проведения матчей ЧМ и через две недели после.



Как показывают подсчеты, сильнее всего подорожали перелеты в Волгоград. К примеру, если в начале лета из Москвы сюда можно будет слетать в среднем за 6,3 тысячи руб., то в дни проведения ЧМ цена возрастает до 30-40 тысяч. Рост цен на билеты по сравнению с другими ценами сезона заметен именно перед днями матчей.

Выросла стоимость перелета и по другим направлениям. Если летом, но в дни, когда чемпионат проводиться не будет, билеты из Москвы, Сочи и Калининграда в Екатеринбург стоят около 7,5 тысячи рублей, то в дни матчей – 20-40 тысяч рублей.

Представители авиакомпаний связывают такие скачки цен с тем, что билеты по самым низким тарифам уже раскуплены, а оставшиеся в продаже относятся к более дорогим тарифам. Аналитики указывают на то, что ситуация типична для праздничных дней, однако вариация цены в 5-10 раз в рамках экономтарифа может привлечь внимание регулятора.

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