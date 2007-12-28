«Манчестер Сити» одержал 18-ю победу в АПЛ подряд и оторвался от «МЮ» на 15 очков

победил в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» 1:0.

Эта победа стала для команды 18-й в АПЛ подряд. Отметим, что более длительная победная серия (19) в чемпионате из топ-5 европейских лиг была только у «Баварии» в сезоне-2013/14, когда ей руководил Гвардиола.

«Ман Сити» продолжает лидировать в АПЛ, отрыв от идущего вторым «Ман Юнайтед» теперь составляет 15 очков.

31 декабря «горожане» сыграют с «Кристал Пэлас». Подробную статистику «Манчестер Сити» вы можете посмотреть здесь.

Выборы-2018. Гвардиола уничтожит всех