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    «Манчестер Сити» одержал 18-ю победу в АПЛ подряд и оторвался от «МЮ» на 15 очков

    Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола

    «Манчестер Сити» победил в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» 1:0.

    Эта победа стала для команды Пепа Гвардиолы 18-й в АПЛ подряд. Отметим, что более длительная победная серия (19) в чемпионате из топ-5 европейских лиг была только у «Баварии» в сезоне-2013/14, когда ей руководил Гвардиола.

    «Ман Сити» продолжает лидировать в АПЛ, отрыв от идущего вторым «Ман Юнайтед» теперь составляет 15 очков. 

    31 декабря «горожане» сыграют с «Кристал Пэлас». Подробную статистику «Манчестер Сити» вы можете посмотреть здесь.

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