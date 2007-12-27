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    Куинси Промес о Кокорине: «Кто это? Не знаю о таком. Вы разыгрываете меня?»

    Теги Спартак Зенит Федор Смолов сборная России Александр Кокорин Куинси Промес

    Полузащитник «Спартака» Куинси Промес высказался о нападающем «Зенита» Александре Кокорине.

    – В последних матчах сборной Голландии вас называли ее лидером. На что Александр Кокорин…

    – (Прерывает вопрос.) Кто это?

    – Нападающий из «Зенита».

    – Не знаю о таком. Вы разыгрываете меня? Кто это такой?

    – Нападающий сборной России и «Зенита», номер 9, он еще палец в рот засовывает, когда голы отмечает.

    – Не, не слышал о таком. И что он говорит?

    – Он сказал, что проблема голландской сборной в том, что вы ее лидер.

    – Кто-кто это сказал? Повторите еще раз.

    – Ко-ко-рин.

    – Ок, ладно. И он что, лидер сборной России?

    – Один из.

    – Нет, он не лидер. Смолов – вот лидер сборной России.

    Он был капитаном в последней игре, которую я смотрел, он забивает за нее голы, он тащит команду вперед и вдохновляет ее, – заявил Промес.

    Кокорин о том, что лидер сборной Голландии – футболист «Спартака»: «В этом и беда!»

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