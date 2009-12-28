Rusbiathlon: Малышко, Волков, Кайшева и Услугина выступят на 4-м и 5-м этапах Кубка IBU

Стал известен состав сборной России на четвертый и пятый этапы Кубка IBU, которые пройдут в январе 2018 года в словацком Брезно-Осрблье и немецком Арбере.

Состав сборной России

Мужчины

Дмитрий Малышко

Алексей Волков

Петр Пащенко

Алексей Слепов

Эдуард Латыпов

Алексей Корнев



Женщины

Ирина Услугина

Ульяна Кайшева

Кристина Резцова

Анастасия Загоруйко

Валерия Васнецова

Анастасия Морозова

Состав сборной России на чемпионат Европы будет определен по этим двум этапам Кубка IBU, а также по январским этапам Кубка мира.