Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Rusbiathlon: Малышко, Волков, Кайшева и Услугина выступят на 4-м и 5-м этапах Кубка IBU

    Теги сборная России сборная России жен чемпионат Европы Кубок IBU Анастасия Загоруйко (Романова) Алексей Волков Дмитрий Малышко Алексей Слепов Алексей Корнев Ирина Услугина (Трусова) Ульяна Кайшева Эдуард Латыпов Кристина Резцова Петр Пащенко Анастасия Морозова Валерия Васнецова

    Стал известен состав сборной России на четвертый и пятый этапы Кубка IBU, которые пройдут в январе 2018 года в словацком Брезно-Осрблье и немецком Арбере.

    Состав сборной России

    Мужчины

    Дмитрий Малышко
    Алексей Волков
    Петр Пащенко
    Алексей Слепов
    Эдуард Латыпов
    Алексей Корнев

    Женщины

    Ирина Услугина
    Ульяна Кайшева
    Кристина Резцова
    Анастасия Загоруйко
    Валерия Васнецова
    Анастасия Морозова

    Состав сборной России на чемпионат Европы будет определен по этим двум этапам Кубка IBU, а также по январским этапам Кубка мира.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться