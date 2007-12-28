Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Ливерпуль» объявил о переходе ван Дейка. Предположительно – за 75 млн фунтов

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия трансферы Саутгемптон Виргил ван Дейк

    «Ливерпуль» официально объявил о переходе защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка.

    Игрок сборной Голландии присоединится к новому клубу 1 января, когда откроется зимнее заявочное окно. Ван Дейк будет выступать за «Ливерпуль» под номером «4».

    Ранее сообщалось, что стоимость трансфера игрока сборной Голландии составит 75 миллионов фунтов. Таким образом, он стал самым дорогим защитником в истории футбола.

    Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться