Россия не бойкотирует ОИ-2018, «Ливерпуль» уничтожил «Спартак» и другие новости утра

1. Владимир Путин заявил, что Россия не будет бойкотировать Олимпиаду-2018.

2. «Ливерпуль» уничтожил «Спартак» на «Энфилде» – 7:0. Это новый антирекорд российских клубов в Лиге чемпионов. Но не все потеряно: красно-белые сыграют в Лиге Европы.

3. Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов. «Ливерпуль», «Севилья», «Порту» и «Шахтер» прошли дальше.

4. В КХЛ «Ак Барс» проиграл СКА в овертайме, «Нефтехимик» победил минское «Динамо», «Локомотив» также в дополнительное время дожал «Сочи».

5. 22 российских спортсмена, которых отстранил МОК, подали апелляции в Спортивный арбитражный суд.

6. Овечкин набрал 4 очка, упрочив лидерство в гонке снайперов. Все результаты в НХЛ.

7. Артем Дзюба не полетел с «Зенитом» в Испанию на матч с «Реал Сосьедадом». Вроде бы из-за травмы шеи.

8. В НБА «Кливленд» победил «Сакраменто», «Голден Стэйт» обыграл «Шарлотт». Другие результаты – здесь.

9. Биатлонисты Антон Шипулин, Антон Бабиков, Ольга Подчуфарова, Екатерина Юрлова выступят на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Алексей Волков и Дарья Виролайнен — на этапе Кубка IBU.

10. «Ростов» подтвердил отставку Леонида Кучука с поста главного тренера.

11. Депутат Госдумы Валерий Рашкин подал на Виталия Мутко в суд из-за отстранения России от Игр-2018.

12. За первые сутки второго этапа продаж билетов ЧМ-2018 было направлено 1,32 млн запросов. Вау!

13. Игрок «Спартака» (U-19) оскорбил форварда «Ливерпуля» (U-19) на расовой почве во время матча Юношеской лиги УЕФА. Англичане подали жалобу.

Цитата дня. «Важно, что комиссия МОК пришла к выводу, что в России не было государственной системы допинга». Взгляд Владимира Путина на расследование комиссии Шмида.