«Ливерпуль» – «Спартак» – 6:0. Коутиньо оформил хет-трик
В заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов «Спартак» на выезде играет с «Ливерпулем».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 6 декабря, 22.45, «Энфилд»
- Голы:
- 1:0 – 4, пенальти Коутиньо, 2:0 – 15 Коутиньо, 3:0 – 18 Фирмино, 4:0 – 47 Мане, 5:0 – 50 Коутиньо, 6:0 – 76 Мане.
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Ливерпуль –
Кариус, Клаван, Морено (Милнер, 45), Гомес, Ловрен (Александер-Арнолд, 60), Фирмино (Старридж, 72), Вейналдум, Салах, Коутиньо, Мане, Джан.
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Спартак –
Селихов, Ташчи, Джикия (Пашалич, 60), Ещенко, Боккетти, Зобнин, Фернандо, Глушаков, Промес (Самедов, 75), Луис Адриано, Зе Луиш (Мельгарехо, 51).
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