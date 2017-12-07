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    «Ливерпуль» – «Спартак» – 6:0. Коутиньо оформил хет-трик

    Теги Спартак Ливерпуль Лига чемпионов

    В заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов «Спартак» на выезде играет с «Ливерпулем».

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Ливерпуль Англия – Спартак Россия 6:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    6 декабря, 22.45, «Энфилд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 4, пенальти Коутиньо, 2:0 – 15 Коутиньо, 3:0 – 18 Фирмино, 4:0 – 47 Мане, 5:0 – 50 Коутиньо, 6:0 – 76 Мане.
    ЛиверпульКариус, Клаван, Морено (Милнер, 45), Гомес, Ловрен (Александер-Арнолд, 60), Фирмино (Старридж, 72), Вейналдум, Салах, Коутиньо, Мане, Джан.
    СпартакСелихов, Ташчи, Джикия (Пашалич, 60), Ещенко, Боккетти, Зобнин, Фернандо, Глушаков, Промес (Самедов, 75), Луис Адриано, Зе Луиш (Мельгарехо, 51).
    Предупреждения:
    Джикия (4), Джан (6), Фернандо (62).

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