За первые сутки второго этапа продаж билетов ЧМ-2018 было направлено 1,32 млн запросов

ФИФА опубликовала статистику первых суток подач заявок на билеты на матчи ЧМ-2018.

Подача заявок стартовала 5 декабря. За первые сутки болельщики со всего мира запросили 1,32 миллиона билетов. Текущий этап продаж продлится до 31 января.

Большинство заявок было подано российскими болельщиками, 34% заявок подали иностранцы. В этом отношении лидируют болельщики из Аргентины, Перу, Мексики, США, Колумбии, Бразилии, Марокко, Египта, Китая и Польши.