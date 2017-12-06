За первые сутки второго этапа продаж билетов ЧМ-2018 было направлено 1,32 млн запросов
ФИФА опубликовала статистику первых суток подач заявок на билеты на матчи ЧМ-2018.
Подача заявок стартовала 5 декабря. За первые сутки болельщики со всего мира запросили 1,32 миллиона билетов. Текущий этап продаж продлится до 31 января.
Большинство заявок было подано российскими болельщиками, 34% заявок подали иностранцы. В этом отношении лидируют болельщики из Аргентины, Перу, Мексики, США, Колумбии, Бразилии, Марокко, Египта, Китая и Польши.
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