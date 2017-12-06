Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Ростов» подтвердил отставку Кучука

    Теги Ростов премьер-лига Россия отставки Леонид Кучук

    Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук покидает свой пост.

    Специалист подал заявление на отставку по собственному желанию после поражения от «Динамо» (0:2). Вместе с Кучуком «Ростов» покидает его тренерский штаб.

    «Хочу поблагодарить губернатора Ростовской области Василия Голубева и президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянца за оказанное доверие и все то, что они делают для клуба.

    Также я говорю спасибо всем болельщикам команды за их любовь и преданность клубным цветам. Ростов-на-Дону – прекрасный футбольный город с добрыми и отзывчивыми людьми, которые заслуживают, чтобы команда радовала их победами и красивой, зрелищной игрой. Желаю команде, тренерскому и административному штабу успехов в их дальнейших играх», – сказал Кучук.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться