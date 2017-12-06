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    Путин заявил, что Россия не будет бойкотировать Олимпиаду-2018

    Теги Владимир Путин МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018

    Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны не будут препятствовать выступлению российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом.

    Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить россиян до выступлений только под флагом МОК. Команда, которая сможет принять участие в Играх, будет называться «Олимпийские атлеты из России».

    «Мы не будем объявлять никакой блокады или препятствовать нашим спортсменам, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве.

    Многих ребят я знаю лично, они шли к этому соревнованию всю жизнь. Исходя из этих изображений не будем никому ничего запрещать, блокировать или создавать невозможные условия для участия.

    Но нам нужно внимательно ознакомиться с деталями, а решение должно принять олимпийское собрание», – сказал Путин во время общения с рабочими Горьковского автозавода.

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