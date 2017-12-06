Дзюба не полетел с «Зенитом» в Испанию на матч с «Реал Сосьедадом»

отправился в Испанию на матч с «Реал Сосьедадом».

В составе петербургского клуба 19 футболистов.

Вратари: Андрей Лунев, , Михаил Кержаков.

Защитники: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Доменико Кришито, , Максим Карпов.

Полузащитники: Матиас Краневиттер, , Далер Кузяев, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, .

Нападающие: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, .

В заявку команды не попали защитник Иван Новосельцев и форвард Артем Дзюба.