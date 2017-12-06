Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Дзюба не полетел с «Зенитом» в Испанию на матч с «Реал Сосьедадом»

    Теги Зенит Артем Дзюба Юрий Жирков Михаил Кержаков Кристиан Нобоа Бранислав Иванович Реал Сосьедад Лига Европы Доменико Кришито Игорь Смольников Александр Кокорин Дмитрий Полоз Александр Ерохин Андрей Лунев Юрий Лодыгин Иван Новосельцев Далер Кузяев Леандро Паредес Эмануэль Маммана Себастьян Дриусси Максим Карпов Эмилиано Ригони Матиас Краневиттер Миха Мевля

    «Зенит» отправился в Испанию на матч с «Реал Сосьедадом».

    В составе петербургского клуба 19 футболистов.

    Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

    Защитники: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Максим Карпов.

    Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони.

    Нападающие: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин.

    В заявку команды не попали защитник Иван Новосельцев и форвард Артем Дзюба.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться