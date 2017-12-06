Дзюба не полетел с «Зенитом» в Испанию на матч с «Реал Сосьедадом»
«Зенит» отправился в Испанию на матч с «Реал Сосьедадом».
В составе петербургского клуба 19 футболистов.
Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.
Защитники: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Максим Карпов.
Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони.
Нападающие: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин.
В заявку команды не попали защитник Иван Новосельцев и форвард Артем Дзюба.
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