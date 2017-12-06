Шипулин, Бабиков, Подчуфарова, Юрлова выступят на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Волков и Виролайнен — на этапе Кубка IBU

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав мужской и женской команд на второй этап Кубка мира в Хохфильцене.

Мужчины: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Матвей Елисеев.

Женщины: Ольга Подчуфарова, Екатерина Юрлова, Татьяна Акимова, Ирина Старых, Виктория Сливко, Светлана Миронова.

Также стало известно о том, что Дарья Виролайнен и Алексей Волков выступят на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде. При этом Волков рассматривается в числе кандидатов на эстафетную гонку, которая пройдет в Хохфильцене 10 декабря.