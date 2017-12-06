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    Шипулин, Бабиков, Подчуфарова, Юрлова выступят на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Волков и Виролайнен — на этапе Кубка IBU

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен СБР Кубок IBU Антон Шипулин Екатерина Юрлова-Перхт Алексей Волков Евгений Гараничев Александр Логинов Антон Бабиков Дарья Виролайнен Максим Цветков Татьяна Акимова (Семенова) Ольга Подчуфарова Ирина Старых Виктория Сливко Светлана Миронова Матвей Елисеев

    Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав мужской и женской команд на второй этап Кубка мира в Хохфильцене.

    Мужчины: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Матвей Елисеев.

    Женщины: Ольга Подчуфарова, Екатерина Юрлова, Татьяна Акимова, Ирина Старых, Виктория Сливко, Светлана Миронова.

    Также стало известно о том, что Дарья Виролайнен и Алексей Волков выступят на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде. При этом Волков рассматривается в числе кандидатов на эстафетную гонку, которая пройдет в Хохфильцене 10 декабря.

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