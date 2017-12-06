Игрок «Спартака» (U-19) оскорбил форварда «Ливерпуля» (U-19) на расовой почве. Англичане пожаловались в УЕФА

«Ливерпуль» направил официальную жалобу в УЕФА по итогам матча 6-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА со (2:0).

17-летний темнокожий форвард англичан подвергся оскорблению на расовой почве. Он был расстроен тем, что сказал ему один из защитников московской команды.

После игры Брюстер был очень рассержен, и партнерам по команде пришлось успокаивать его. Футболисты обеих команд (U-19) не стали пожимать друг другу руки, а тренер «Ливерпуля» Стивен Джеррард обратился к арбитру.

Брюстер также сообщил судье о том, с чем столкнулся в заключительной части матча. Его слова были переданы дополнительному арбитру.

Это уже второй подобный случай. В октябре УЕФА наказал «Спартак» (U-19) за расизм в отношении другого игрока «Ливерпуля» частичным закрытием трибун в матче с «Марибором» и обязал москвичей разместить на стадионе баннер кампании #EqualGame.