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    Sports.ru

    «Спартак» проиграл «Ливерпулю» – 0:7. Это антирекорд российских клубов в Лиге чемпионов

    Теги Спартак ЦСКА Вердер Марсель Ливерпуль премьер-лига Россия Лига чемпионов рекорды

    В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромил «Спартак» (7:0).

    Это самое крупное поражение в истории выступлений российских клубов в турнире. До этого ЦСКА проигрывал на «Велодроме» «Марселю» – 0:6.

    «Спартак» до сегодняшней игры больше пропускал лишь в Кубке УЕФА-1987/88 от «Вердера» (2:6), а самое крупное поражение в еврокубках клуб потерпел от «Ливерпуля»  в Лиге чемпионов-2002/03 (0:5).

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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