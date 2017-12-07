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    «Ливерпуль», «Севилья», «Порту» и «Шахтер» вышли в плей-офф ЛЧ. Определились все участники

    Теги Бавария ПСЖ Рома Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Шахтер Порту Ювентус Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид Севилья Базель Бешикташ Лига чемпионов Тоттенхэм

    Сегодня определились все 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.

    В плей-офф турнира сыграют «Ливерпуль», «Севилья», «Порту» и «Шахтер».

    Первое место в группе: «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Рома», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Бешикташ», «Тоттенхэм».

    Второе место в группе: «Базель», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Севилья», «Шахтер», «Порту», «Реал».

    Таблицы Лиги чемпионов

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