НХЛ. Овечкин набрал 4 очка, став 2-й звездой матча с «Чикаго»

Капитан «Вашингтона» в игре с «Чикаго» (6:2) сделал три голевые передачи, забросил победную шайбу и был признан второй звездой матча.

Первой стал форвард «Кэпиталс» Том Уилсон, также набравший 4 (2+2) балла за результативность.

Овечкин забил 21-й гол в сезоне, упрочив лидерство в гонке снайперов.

Всего в 29 матчах текущего чемпионата на счету россиянина 32 (21+11) очка.