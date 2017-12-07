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    НХЛ. Овечкин набрал 4 очка, став 2-й звездой матча с «Чикаго»

    Теги Вашингтон Чикаго Александр Овечкин НХЛ

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в игре с «Чикаго» (6:2) сделал три голевые передачи, забросил победную шайбу и был признан второй звездой матча.

    Первой стал форвард «Кэпиталс» Том Уилсон, также набравший 4 (2+2) балла за результативность.

    Овечкин забил 21-й гол в сезоне, упрочив лидерство в гонке снайперов.

    Всего в 29 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 32 (21+11) очка.

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