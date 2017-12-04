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    Григорий Родченков: «Допинг в российских лыжах и биатлоне применялся на протяжении долгого времени и в больших масштабах»

    Теги Сергей Кущенко Ольга Зайцева Сочи-2014 допинг СБР Яна Романова ФЛГР Александр Кравцов Вольфганг Пихлер Григорий Родченков

    Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о том, что российские лыжники и биатлонисты систематически применяли допинг на протяжении долгого времени. 

    «Систематическое использование ЭПО было обычным делом как в биатлоне, так и в лыжных гонках. Примером может служить биатлонистка Яна Романова.

    – В какой степени Союз биатлонистов России (СБР) и Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) были вовлечены в организованную допинговую систему?

    – Я несколько раз обсуждал с Александром Кравцовым (президент СБР – прим. Sports.ru) использование препаратов, улучшающих результаты, в общем и насчет плана по Сочи в частности. Не могу припомнить, что разговаривал с Вяльбе (президент ФЛГР – прим. Sports.ru) о плане по Сочи. Но она присутствовала, когда мы зимой, кажется, 2004-го года в Одинцово обсуждали использование лыжниками прогормонов. Это была наша первая встреча.

    – Вы встречались с представителями СБР и ФЛГР для обсуждения допинговых программ? На каком уровне и с кем?

    – Я встречался с Кравцовым, Сергеем Кущенко, который в то время был вторым номером в СБР и наверняка знал о поддерживаемой государством допинговой программе. Не могу припомнить каких-либо дискуссий о допинге в ФЛГР, за исключением Вяльбе. Моей связью в ФЛГР была Ирина Родионова.

    – В какой степени эти государственные допинг-программы использовались в этих видах спорта в годы подготовки к Сочи-2014?

    – Мне понадобится много-много страниц, чтобы описать все доказательства относительно допинга в этих двух видах спорта.  Скажу просто: допинг применялся на протяжении длительного периода и в больших масштабах. Такими же были наши усилия по его сокрытию.

    – Вяльбе ранее были сильной спортсменкой. Действовали ли какие-то допинг-программы в то время? Принимала ли она в них участие?

    – Во время выступлений Вяльбе государственный допинг в России был повсеместным. Но я не припомню ничего о том, что она лично была вовлечена в это как спортсменка.

    – Ольгу Зайцеву тренировал немец Вольфганг Пихлер. Думаете, он знал об этом?

    – У меня нет никакой специфической информации о том, был ли Вольфганг Пихлер в курсе. Но трудно представить, что такой опытный тренер не удивился бы, увидев изменения в физической форме спортсмена при использовании допинга. Но думаю, в подобных серьезных делах лучше не спекулировать на эту тему, – рассказал Родченков. 

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