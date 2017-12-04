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    Журналист кремлевского пула: «Если России предложат выступать в Пхенчхане-2018 под нейтральным флагом, то все решено – не едем»

    Теги МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018

    Известный политический журналист Андрей Колесников рассказал о ситуации с допуском сборной России к Пхенчхану-2018.

    Решение о допуске будет принято 5 декабря на заседании МОК.

    3 декабря ряд СМИ неверно процитировал слова Колесникова, якобы сообщив, что Россия поедет в Пхенчхан-2018 даже под нейтральным флагом.

    «Весь спорт» процитировал вчера мой комментарий к моему посту со смыслом, ровно противоположным тому, что я вкладывал. Все, по-моему, без исключения спортивные ресурсы процитировали зачем-то. Я-то имел в виду, если предложат выступать под нейтральным флагом, то все решено: не едем... Спортсменам, конечно, дадут возможность самим решать... Ну, и все такое.

    Вчера вечером появилась вроде новая информация: что членам исполкома МОК (14 человек, включая президента МОК Томаса Баха) предложат две резолюции: очень резкую (включающую нейтральный флаг) и не очень. И ситуация так складывается, что они могут проголосовать за «не очень». Еще сомневаются! Посмотрим. Один день остался», – сказал Колесников.

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