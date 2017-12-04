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    «МЮ» не стал подавать апелляцию на красную карточку Погба. Француз пропустит 3 матча

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал дисквалификации судьи Андре Марринер Поль Погба

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба наказан 3-матчевой дисквалификацией за удаление в матче 15-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:1).

    Клуб решил не подавать апелляцию на дисквалификацию французского хавбека. Он избежал дополнительного наказания за свои аплодисменты в адрес арбитра Андре Марринера, так как рефери не отразил этот эпизод в своем отчете.

    Таким образом, 24-летний Погба пропустит дерби с «Манчестер Сити» 10 декабря, а также матчи против «Борнмута» и «Вест Бромвича».

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